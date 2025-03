Apresentadora Neila Medeiros visita família nordestina e cordelista em Valparaíso

No quadro 'Café no Ar' desta semana, a apresentadora Neila Medeiros visitou a casa de uma família de Valparaíso de Goiás. O casal Nelito e Cícera compartilha histórias de sua família nordestina e cordelista. Ele revelou que seu pai teve 39 filhos e teve uma conexão com Luiz Gonzaga, que inspirou a música "O Véio Macho". Durante a visita, uma mesa cheia de delícias típicas do Nordeste foi preparada, destacando o bolo da moça e o cordel escrito por Nelito em homenagem ao programa. A visita também celebrou o Dia Internacional da Mulher.



