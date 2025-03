Artista plástico de Planaltina (DF) vai expor pinturas no Museu do Louvre, em Paris

Jean Fernando, professor de artes de Planaltina (DF), teve suas obras selecionadas para uma exposição no Museu do Louvre, em Paris. Com uma trajetória iniciada na escola pública, o artista plástico superou desafios graças ao incentivo de professores que acreditaram em seu potencial artístico.



Aos 45 anos, Jean agora compartilha sua paixão com alunos, utilizando a arteterapia como ferramenta educacional. Suas pinturas, que serão vistas por cerca de 60 mil visitantes, destacam a riqueza da arte brasileira. "Para quem sonhava em expor no museu de Planaltina, estar no Louvre é um sonho realizado", afirma Jean, que incentiva seus alunos a não desistirem de seus sonhos artísticos.



