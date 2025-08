Auditorias fiscais apreendem 47 toneladas de carne bovina ilegais em agosto

Nos primeiros cinco dias de agosto, auditorias fiscais da Secretaria de Economia retiraram 47 toneladas de carne bovina do mercado devido a irregularidades fiscais. O valor total das mercadorias apreendidas ultrapassa R$ 1,5 milhão. Entre as apreensões, estão 27 toneladas de carne com nota fiscal falsa, recolhidas no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e uma carreta com 20 mil quilos sem documentação adequada, abordada pela equipe de fiscalização tributária.



