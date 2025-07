Auxílio por dois meses não será suficiente, dizem moradores após desabamento em Valparaíso (GO)

No condomínio em Valparaíso de Goiás,Entorno do DF, quatro casas desabaram e outras sete estão interditadas, com os moradores impedidos de entrar por tempo indeterminado. A situação ocorreu devido à construção de um condomínio vizinho, cujo maquinário afetou a terra local.



Segundo Felipe, morador afetado, a construtora oferece hospedagem em hotel por cinco dias e um auxílio de R$ 100 diários para alimentação. Moradores como Acione expressam preocupação com o tempo limitado para que os danos estruturais sejam reparados, acreditando que dois meses de aluguel gratuito não serão suficientes para resolver os problemas.



