Café da manhã com telespectador: Lúcia recebeu a equipe da RECORD em casa, na Samambaia (DF)

No café da manhã com o telespectador desta sexta-feira (22), a equipe da RECORD Brasília foi à casa da Lúcia Sathler, de 65 anos, em Samambaia (DF). Lúcia Sathler é um exemplo de superação. Como muitas mulheres no Brasil, ela criou os dois filhos sozinha, enfrentando desafios diários com determinação. Além de ser uma mãe dedicada, Lúcia se descobriu corredora e já conquistou várias medalhas.