Casas desabam após obra de construtora em Valparaíso (GO), Entorno do DF

Em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, um desabamento envolvendo quatro residências ocorreu devido a obras vizinhas com o uso de máquinas pesadas. Tremores já eram sentidos por moradores há três meses, antecedendo o incidente. Relatos incluem uma caixa d'água rompida e a experiência traumática de uma criança que estava brincando durante o ocorrido.



A empresa responsável pela obra se comprometeu a oferecer apoio para a realocação e reconstrução das casas, mas a preocupação e o trauma persistem entre as famílias afetadas.



