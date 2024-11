Defensoria Pública o DF faz ação da Rodoviária do Plano Piloto para atendimento a população

A Defensoria Pública do DF realiza a terceira edição do "Dia do Cidadão" nesta sexta (22) e sábado (23),das 9h às 16h, na Rodoviária do Plano Piloto, com o tema Novembro Azul. O evento oferece serviços gratuitos para homens em situação de vulnerabilidade social, incluindo atendimentos jurídicos, exames de prevenção ao câncer de próstata e sessões de mediação e conciliação sobre paternidade e filiação. Uma Unidade Móvel de Atendimento estará no local para apoio.