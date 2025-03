Detran aborda 250 motociclistas para combater irregularidades em Taguatinga

O Detran realizou a Operação Sossego, em Taguatinga, e 250 motociclistas foram abordados, com 100 realizando o teste do bafômetro. Três foram autuados por conduzir sob influência de álcool. Além disso, quatro condutores não tinham habilitação, quatro estavam habilitados em categorias incorretas e cinco tinham a CNH vencida há mais de 30 dias.



A operação focou também em motocicletas com escapamento e sistema de iluminação alterados, resultando em 13 autuações por escapamentos fora dos padrões e cinco por sistemas de iluminação alterados. No total, 21 motos foram apreendidas e removidas para o depósito.



