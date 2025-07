'Ela fazia um inferno na minha vida', diz homem que matou a mãe no Entorno do DF

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após matar a própria mãe a facadas em sua residência em Águas Lindas de Goiás. Ele justificou suas ações alegando mágoas e traumas de infância, além de possíveis abusos que teria sofrido.



No momento do crime, três crianças estavam presentes no apartamento. Após o ato, o agressor pediu aos vizinhos que acionassem a polícia e confessou o crime. As crianças ficaram sob os cuidados de um tio. A polícia investiga as circunstâncias do incidente.



