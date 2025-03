Gama e Paranoá disputam última vaga nas semifinais no Candangão BRB 2025

A classificação do campeonato apresenta o Capital e o Brasiliense empatados com 19 pontos. O Ceilândia possui 18 pontos. O Gama está um ponto atrás do Paranoá. O decisivo jogo entre Gama e Capital ocorrerá no sábado às 16h. Samambaia, Sobradinho, Ceilandense, Real Brasília e Legião também estão na competição. O Legião já foi rebaixado; o Real Brasília luta para evitar o rebaixamento ao enfrentar o Ceilandense.



