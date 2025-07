Moradores denunciam volta de obras que causou o desabamento de casas em Valparaíso (GO)

Moradores do condomínio Flores do Bosque em Valparaíso (GO) relatam preocupações após o desabamento de parte de quatro casas devido a obras no local. Sete residências estão interditadas e os moradores recebem auxílio. Rachaduras voltaram a aparecer nas casas próximas. Segundo os moradores, as obras vizinhas que causaram o desabamento voltaram.



A construtora informou que realiza um plano emergencial para estabilização das estruturas com autorização da prefeitura.



