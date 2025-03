Polícia apreende mais de 40 celulares sem nota fiscal em Cristalina, Goiás

Durante um bloqueio na rodovia GO-309 em Cristalina, a Polícia Militar de Goiás apreendeu caixas e sacolas sem procedência. Após vistoria, foram confirmados 47 aparelhos celulares sem nota fiscal, com valor aproximado de R$ 103 mil. As autoridades destacam a importância das fiscalizações para combater o contrabando na região central do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!