Polícia investiga mortes de casal no Guará (DF) como possível feminicídio

No último sábado (7), a polícia e o corpo de bombeiros foram acionados para uma ocorrência no Setor Lúcio Costa, onde encontraram os corpos de uma mulher de 51 anos e um homem de 47, ambos com marcas de tiro.



A Polícia Civil investiga o caso como um possível feminicídio, com Valdir Teodoro da Silva suspeito de ter atirado na esposa antes de se suicidar. O caso está sob responsabilidade da 8ª DP da Estrutural. Se confirmado, será o 12º feminicídio registrado este ano no Distrito Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!