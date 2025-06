Preferência por trabalho autônomo cresce entre jovens, aponta pesquisa

Uma pesquisa Datafolha indica que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria, fugindo do emprego com carteira assinada. A preferência é ainda maior entre jovens de 16 a 24 anos, atingindo 68%. O crescente interesse por autonomia está incentivando a proliferação de pequenos negócios, especialmente no Distrito Federal.



Entre 2020 e 2023, o número de novos empreendimentos oscilou, mas alcançou 80.987 em 2023, conforme dados do Sebrae DF. Para facilitar o acesso ao crédito, essencial para o crescimento, o Sebrae lançou o Programa Acredita, em parceria com o governo federal.



Especialistas alertam que as expectativas das novas gerações estão desafiando o mercado tradicional, exigindo das empresas uma adaptação a perfis profissionais que buscam aprendizado rápido e mobilidade.



