RECORD Talks vai discutir mudanças climáticas

Em novembro, Belém sediará a COP30. Antes disso, a RECORD Brasília promoverá o RECORD Talks para debater desafios ambientais e turismo sustentável. O evento reunirá especialistas, lideranças e estudantes para discutir como essas questões se conectam ao desenvolvimento econômico e social. O ministro Luiz Roberto Barroso abrirá oficialmente o evento, que será mediado por Tainá Farfan e transmitido pelo R7. Inscrições podem ser feita pelo site: cop.30.recordbrasília.com.br.



