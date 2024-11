Repórter denuncia colega de trabalho por injúria racial e perseguição após ser chamada de 'babuína'

Uma repórter de 31 anos denunciou o radialista Breno Marcelino, de 36 anos, por injúria racial, difamação e perseguição. Clícia Balbino registrou quatro boletins de ocorrência pela Polícia Civil de Goiás e acusa o homem de persegui-la e humilhá-la nas redes sociais.



Os dois eram colegas de trabalho em uma rádio de Formosa (GO), onde Clícia foi contratada no dia 10 de maio deste ano. Por conta de um acidente de moto, ela precisou realizar um procedimento cirúrgico e foi afastada do serviço por quatro meses. Durante esse período, Breno foi contratado para substituí-la.



Segundo a vítima, as agressões verbais e humilhações começaram em setembro, próximo ao período eleitoral dos municípios. Ela afirma que o homem acessou a ficha criminal da mãe dela e espalhou por grupos da cidade, além de criar um site apenas para expor a ficha e a imagem da mulher.



Além disso, ela conta que Breno a atacava com xingamentos ao se esbarrarem na rua e a desmoralizava na frente dos colegas. Ele chegou a fazer trocadilhos racistas e a chamava de “babuína”, sob a justificativa de que a palavra era semelhante ao sobrenome dela, ainda conforme o relato da vítima.



A Polícia Civil de Goiás levou o caso à justiça e pediu a prisão do criminoso. Entretanto, a Justiça do estado negou o pedido, e o juiz responsável ordenou que Breno Marcelino ficasse proibido de manter contato com a vítima. Além disso, o homem foi intimado a comparecer mensalmente à Corte para justificar suas atividades. Caso descumpra a ordem, está sujeito a multa de R$ 5 mil e detenção.