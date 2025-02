São Paulo e Velo Club empatam pelo Campeonato Paulista na noite dessa quinta-feira

Em jogo pelo Campeonato Paulista no Mané Garrincha, São Paulo e Velo Club empataram em 3 a 3. O São Paulo segue na liderança do grupo C, enquanto o Velo Club está no grupo D. Luciano marcou dois gols e Enzo Dias um, enquanto Silas e outros dois jogadores marcaram para o Velo Club. Torcedores estavam otimistas, com muitos pedindo camisas dos jogadores. O São Paulo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo.