Secretaria de Saúde fazem ações educativas de combate à dengue em escolas do DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Saúde, está realizando programas de conscientização e inspeções em escolas públicas para combater a dengue. Na Escola Classe 410 da Asa Sul, agentes de vigilância ambiental verificaram possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Além disso, a diretora Natália Santana destacou a importância de incluir as crianças no processo educativo, incentivando-as a replicar essa conscientização em casa. A iniciativa busca evitar uma nova epidemia, como a do ano anterior.



