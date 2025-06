Viaduto de mais de R$ 30 milhões coloca em risco população do Jardim Botânico (DF)

O viaduto no Jardim Botânico (DF), que custou mais de R$ 30 milhões, foi inaugurado com problemas que preocupam especialistas e moradores. A obra, destinada a melhorar o trânsito para 50 mil motoristas diários, ainda não possui ciclovias completas e apresenta faixas de pedestres mal posicionadas, aumentando o risco de acidentes.



Em março, um ciclista de 76 anos faleceu após ser atingido por um carro na região. Os moradores reclamam da falta de planejamento: "Se você não for rápido, atropela", relatou um usuário frequente. Especialistas sugerem a construção de passarelas subterrâneas para melhorar a segurança no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!