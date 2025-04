Após procedimentos estéticos, mulheres são diagnosticadas com infecção por bactéria

No Distrito Federal, pacientes enfrentam infecções por microbactérias resistentes após procedimentos estéticos, destacando preocupações sobre a segurança e a qualificação dos profissionais. Falhas na esterilização e uso repetido de materiais foram apontadas como causas principais. Um médico cirurgião plástico alerta que manipulações inadequadas aumentam os riscos de contaminação. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirmou que, até 2025, foram notificados três casos de infecção vinculados a diferentes procedimentos cirúrgicos e realizou inspeções em várias clínicas, com algumas sendo interditadas. É crucial que pacientes priorizem a formação e qualificação dos profissionais para evitar riscos à saúde.



