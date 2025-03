Criminosos invadem loja em Taguatinga e furtam R$ 10 mil em roupas

Quatro homens invadiram uma loja em Taguatinga e furtaram R$ 10 mil em roupas. Câmeras de segurança capturaram a ação. O Batalhão Rural da Polícia Militar prendeu um dos suspeitos após moradores denunciarem o transporte das roupas em um carrinho de supermercado. O suspeito confessou o crime e possui um histórico de furtos e roubos. Outros dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil com roupas e objetos da loja. Os itens recuperados foram devolvidos ao responsável pela empresa. Um dos envolvidos no crime ainda está foragido.



