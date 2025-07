Falta de energia deixa moradores presos em elevadores em Taguatinga Sul (DF)

A falta de energia em Taguatinga Sul (DF) causou transtornos, levando ao resgate de três senhoras presas em um elevador. O corpo de bombeiros subiu escadas para determinar a localização do elevador e realizar o resgate.



Durante a interrupção, outros quatro chamados foram registrados em diferentes prédios. Sem feridos, as autoridades destacam a importância de não forçar a abertura das portas do elevador, aguardando sempre por ajuda.



