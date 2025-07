Feira em Cristalina reforça papel da irrigação sustentável na segurança alimentar

Cristalina (GO) sedia até domingo (20) a 1ª ExpoIrrigação, comemorando o título de Cidade Modelo Nacional em Irrigação Sustentável e os 109 anos de fundação do município. O evento acontece no Parque de Exposições e conta com mais de 100 expositores nos setores de irrigação, maquinário e energia.



A região destaca-se por seus 52 mil hectares irrigados, 680 pivôs centrais e 170 barragens, garantindo abastecimento hídrico contínuo. A feira oferece palestras, painéis rodadas de negócios e showcases de tecnologias, incluindo culturas diversas como café e trigo, reforçando a importância da irrigação para a segurança alimentar.



