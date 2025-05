Idosa é atropelada por moto em Ceilândia (DF); motociclista fugiu sem prestar socorro

Uma mulher de 68 anos foi atropelada em Ceilândia (DF) ao atravessar a rua fora da faixa. Imagens de uma câmera mostram que ela correu quando o sinal fechou e foi atingida por uma moto cujo condutor fugiu sem prestar socorro.



A vítima sofreu fratura no pé e recebeu assistência de pessoas presentes no local antes de ser levada ao hospital. A Polícia Civil investiga o incidente e busca identificar o motorista da moto. Denúncias anônimas podem ser feitas através dos números 197 ou 190.



