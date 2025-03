Luxo e sofisticação: mercado de joias no DF movimenta cerca de R$ 59 bilhões por ano

O mercado de joias no Distrito Federal movimenta cerca de R$ 59 bilhões anualmente. Uma das principais referências do setor é a joalheira da Miranda Castro, que se destaca pela criação de peças únicas há 40 anos. Com um público predominantemente feminino, acima dos 35 anos, que investe sem questionar preços, o mercado atrai cada vez mais consumidores.



A produção artesanal é um ponto forte. Vânia Ladeira, uma das artesãs, enfatiza a exclusividade de cada joia e o processo meticuloso envolvido na criação, desde o desenho até a peça final. Caroline Komka, ex-advogada, representa uma nova geração de joalheiros, utilizando as redes sociais para expandir suas vendas.



Segundo o Instituto Brasileiro de Gemas, o Brasil está em 14º lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de ouro e ocupa a 16º posição entre os principais produtores de joias, corroborando o valor agregado e sentimental das peças no mercado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!