Secretaria de Educação do DF vai entrar na Justiça contra decisão do Sindicato de Professores

Os professores da rede pública do Distrito Federal decidiram entrar em greve a partir do dia 2 de maio. A Secretaria de Educação informou que irá recorrer à justiça contra essa decisão, que considera ilegal e desproporcional.



Segundo a secretaria, a paralisação pode causar danos aos estudantes e ocorre no momento do pagamento da última parcela do reajuste salarial de 18% concedido em 2023. Além disso, está em andamento a penúltima etapa de incorporação da gratificação de atividade pedagógica, totalizando um ganho de 30% sobre a base salarial de 2023. A Secretaria reforça que mantém uma mesa de negociação aberta com o sindicato.



