Especialistas alertam importância do rótulo na hora de escolher ovos de Páscoa Diretor-geral do Procon falou sobre informações importantes de serem observadas no momento da compra

Com a Páscoa chegando, muitos consumidores querem manter a tradição de presentear familiares com ovos de chocolate. No entanto, é necessário estar atento a alguns detalhes na hora da compra. Especialistas alertam para importância do rótulo na hora de escolher ovo de Páscoa. O diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento, falou sobre as informações importantes de serem observadas no momento da compra.