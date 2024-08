Eduardo Bolsonaro critica partido de Marçal após acusações sobre suposto envolvimento com PCC Deputado compartilhou as críticas em um aplicativo de mensagens e afirmou que o PL não teria ‘envolvimento com drogas’ Brasília|Do R7 21/08/2024 - 19h03 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h03 ) ‌



Eduardo Bolsonaro fez criticas ao PRTB nesta quarta-feira (21) Divulgação/ Câmara dos Deputados

Em mensagem divulgada à sua lista de contatos em um aplicativo de mensagens, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) criticou o PRTB, partido do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, ao compartilhar uma matéria do jornal Estadão que afirma que integrantes da legenda teriam trocado carros de luxo por cocaína para o PCC. Na divulgação, o deputado compara o PL ao PRTB e diz que o partido que faz parte não tem envolvimento com drogas. O R7 entrou em contato com a assessoria de Pablo Marçal, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

“Muita gente reclama do PL, mas todo partido tem os seus problemas — e graças a Deus o do PL não é por envolvimento com droga ou o PCC”, disse Eduardo Bolsonaro.

A reportagem do jornal aponta que as supostas trocas entre PRTB e PCC ajudavam no financiamento do tráfico e que os lucros eram divididos. A matéria usa informações de uma investigação feita pela Polícia Civil que envolve ex-presidente estadual do PRTB Tarcísio Escobar de Almeida e Júlio César Pereira, sócio de Tarcísio Escobar que também participou de eventos do PRTB.

No último mês, o deputado federal criticou Marçal e afirmou que o candidato à Prefeitura de São Paulo teria publicado trechos de uma entrevista dele com “recortes maliciosos”. “Pablo Marçal postou um recorte malicioso de uma entrevista minha, onde ele seleciona apenas os trechos onde eu comento sobre a parte positiva a respeito dele, removendo as ressalvas que fiz”, afirmou o parlamentar.

Eduardo já afirmou seu apoio ao atual prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição.