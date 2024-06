Lula entrega casa populares, cita herança de 9.000 obras paradas e diz: ‘Esse país foi abadonado’

Alto contraste

Lula inaugura unidades do Morar Carioca Ricardo Stuckert / PR - 29/06/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (29). Ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), foram entregues as primeiras unidades habitacionais do programa Morar Carioca na Comunidade do Aço.

O conjunto habitacional inclui 704 unidades residenciais, beneficiando aproximadamente quatro mil pessoas. As obras iniciaram em 2023 e a expectativa é concluir 18 prédios até o final deste ano. Durante a cerimônia, foram entregues os três primeiros blocos de um total de 44 planejados para a região.

“Vou vir aqui para entregar a casa de cada morador da comunidade do aço. Cada vez que tiver entrega de casa, eu aqui estarei”, disse Lula.

Dezesseis famílias, que ocuparão o primeiro bloco já equipado, receberam as chaves e documentos de suas novas residências. Os outros dois blocos serão mobiliados e entregues aos moradores nas próximas semanas.

Giro no país

Neste sábado (30), o presidente esteve em São Paulo ao lado do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e sua pré-candidata a vice, Marta Suplicy (PT), para inaugurar um campus universitário e anunciar obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Entre quinta e sexta-feira, Lula participou de eventos em Minas Gerais. No primeiro dia, ele subiu ao palanque com a prefeita Marília Campos (PT) em Contagem, para inaugurar obras viárias na Avenida Maracanã, o maior empreendimento de infraestrutura em curso na cidade. No último dia útil da semana, esteve ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT) em Juiz de Fora, inaugurando um viaduto e assinando a ordem de serviço para recuperação da BR-267.

Nas últimas duas semanas, Lula visitou Rio de Janeiro, Fortaleza, Teresina, Recife, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Na semana que vem, ele continuará suas viagens para participar de eventos públicos programados em São Paulo, Rio de Janeiro, Feira de Santana, Salvador, Recife, Goiânia e Distrito Federal (DF). Em todos esses locais, o presidente estará presente em cerimônias para inauguração de obras, unidades habitacionais e anúncios de investimentos.