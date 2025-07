Em meio a tarifaço de Trump, Lula diz em recuperar credibilidade do Brasil no mundo Presidente reforçou potencial do país em economia verde e disse que Brasil saiu do ‘obscurantismo’ e isolamento internacional Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h39 ) twitter

Lula deu declaração em agenda no Rio de Janeiro Ricardo Stuckert / PR - 18.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta segunda-feira (28) o potencial do Brasil na economia verde e disse que é necessário recuperar a credibilidade do país perante o mundo. As declarações foram feitas durante inauguração da maior parque de gás natural da América Latina no Rio de Janeiro.

“Não faz muito tempo, a gente viveu um período de obscurantismo no país”, começou Lula, sem citar nenhum governo em específico. “Um período em que ninguém queria receber o presidente do Brasil e que ninguém queria vir visitar o presidente do Brasil. Era uma coisa fantástica, porque nós saímos do brasil mais alegre do mundo, o brasil era considerado o país com mais esperança do mundo. E de repente esse país caiu em uma escuridão”, lamentou.

Lula acrescentou: “Ninguém acreditava no Brasil, ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber o homem [presidente da República] lá [em seu próprio país]. Ora, o que nós fizemos quando chegamos, a primeira coisa, foi recuperar a credibilidade que esse país merece junto ao mundo. Nós somos na pior das hipóteses a décima economia do mundo, e na melhor, já fomos a sexta em 2008, e no meio podemos ser sempre a oitava economia do mundo, com viés de ser a sétima”.

O chefe do Palácio do Planalto defende que para alcançar esse potencial, é preciso acreditar no Brasil. “Nesses dois anos de governo, eu já estive reunido com 54 países da União Africana, com 27 países da União Europeia, com 33 países da América Latina e do Caribe, com a China, com a Índia, com a Indonésia, com a Malásia, e já estive reunido individualmente com muitos países Europeus”, listou.

‌



Lula também citou reuniões com outros países, como com os Estados Unidos, “fazendo um acordo entre nós e os Estados Unidos na produção de energia renovável a partir do álcool”. “E a gente tem muita coisa para falar lá fora, muita coisa para vender, não apenas os nossos produtos de exportação, mas as ideias desse momento em que o mundo está vivendo em que a energia passa a ser o ouro do momento”, reforçou.

O petista disse que nesse momento a pauta do mundo é a transição energética. “Só se fala em transição energética, em energia renovável e sustentável, em etanol, em biodiesel, em hidrogênio verde, e todas essas coisas no Brasil tem de sobra. E aí que o Brasil pode ser o país mais importante dessa questão da transição energética”, disse.

‌



Lula finalizou: “Em se tratando de transição energética, o Brasil pode ser um país imbatível”.

Críticas ao tarifaço

No discurso, Lula também comentou o embate com os Estados Unidos que ameaçou taxar o Brasil em 50% a partir do dia 1º de agosto.

‌



“Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e faça aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Então senta em uma mesa, coloca as divergências de lado e tenta resolver. E não de forma abrupta tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%. Isso é o que o filho do coisa [Eduardo Bolsonaro] e o coisa [Jair Bolsonaro] estão pedindo para fazer”, disse.

Lula acrescentou: “O cara que fazia campanha embrulhado na bandeira nacional, dizendo Brasil acima de tudo... ‘Brasil acima de tudo’, mas primeiro os Estados Unidos. Isso é uma falta de vergonha, falta de caráter e de patriotismo”.

O chefe do palácio do Planalto atribuiu a culpa do tarifaço deputado Eduardo Bolsonaro. “O filho do coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o tal do pai dele ser preso”.

“Agora temos um cara que está traindo o povo brasileiro. O pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. É triste que tenha acontecido isso, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria, são 201 anos de relação muito acertada”, disse.

