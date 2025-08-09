EUA dizem que Moraes usurpou o poder no Brasil e destruiu o relacionamento dos dois países Christopher Landau acusou Moraes de ter ‘destruído’ a relação dos EUA com o Brasil Brasília|Do R7 09/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 09/08/2025 - 16h40 ) twitter

Moraes foi sancionado pelos EUA Ton Molina/STF - 12/06/2025

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, teceu novas críticas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, neste sábado (9). Sem citar o magistrado, Landau afirmou que “um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades". A mensagem foi postada nas redes sociais.

No post, Landau lembrou que o Brasil e os Estados Unidos têm um longo histórico de um relacionamento diplomático, mas, segundo ele, essa relação foi “destruída” pelo ministro. “Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os EUA, entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano”, afirmou.

O representante dos EUA ainda acusou os líderes dos outros Poderes, em referência ao presidente Lula e ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), de não estarem agindo. “Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir.”

The separation of powers among different branches of government is the greatest guarantor of liberty ever devised by the human mind. No single branch, or person, can amass too much power if checked by the others. But a formal separation of powers means nothing if one branch has… — Christopher Landau (@DeputySecState) August 9, 2025

EUA x Moraes

Ao anunciar a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump elencou como um dos motivos a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação da tentativa de golpe de Estado.

Logo depois, Trump sancionou Moraes com a Lei Magnitsky, considerada uma “morte financeira” nos Estados Unidos. Na sessão de abertura do segundo semestre do Judiciário, Moraes disse que iria “ignorar” as sanções e continuar a fazer o seu trabalho.

Na quinta-feira (7), a Embaixada dos EUA no Brasil acusou Moraes de censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Bolsonaro está em prisão domiciliar por ordem de Moraes, após desrespeitar as medidas cautelares impostas a ele. O ex-presidente não podia usar as redes sociais dele ou de terceiros por determinação do STF no âmbito da investigação sobre o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), suspeito de está nos EUA tentado interferir no Judiciário brasileiro.

