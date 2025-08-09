EUA dizem que Moraes usurpou o poder no Brasil e destruiu o relacionamento dos dois países
Christopher Landau acusou Moraes de ter ‘destruído’ a relação dos EUA com o Brasil
O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, teceu novas críticas ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, neste sábado (9). Sem citar o magistrado, Landau afirmou que “um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades". A mensagem foi postada nas redes sociais.
No post, Landau lembrou que o Brasil e os Estados Unidos têm um longo histórico de um relacionamento diplomático, mas, segundo ele, essa relação foi “destruída” pelo ministro. “Essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os EUA, entre outras coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano”, afirmou.
O representante dos EUA ainda acusou os líderes dos outros Poderes, em referência ao presidente Lula e ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), de não estarem agindo. “Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir.”
EUA x Moraes
Ao anunciar a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump elencou como um dos motivos a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação da tentativa de golpe de Estado.
Logo depois, Trump sancionou Moraes com a Lei Magnitsky, considerada uma “morte financeira” nos Estados Unidos. Na sessão de abertura do segundo semestre do Judiciário, Moraes disse que iria “ignorar” as sanções e continuar a fazer o seu trabalho.
Na quinta-feira (7), a Embaixada dos EUA no Brasil acusou Moraes de censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Bolsonaro está em prisão domiciliar por ordem de Moraes, após desrespeitar as medidas cautelares impostas a ele. O ex-presidente não podia usar as redes sociais dele ou de terceiros por determinação do STF no âmbito da investigação sobre o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), suspeito de está nos EUA tentado interferir no Judiciário brasileiro.
