Evento de valorização da vida reúne 6 mil pessoas no Distrito Federal Segunda edição do ‘Mega Help’, que debate valorização da vida com jovens aconteceu no Parque da Cidade Evento de valorização à vida reúne 6 mil pessoas no DF

Evento Mega Help no Parque da Cidade, em Brasília Reprodução/Record TV - 14.10.2023

Brasília foi palco neste sábado (14) da segunda edição do Mega Help, voltado à valorização da vida pelo público infantojuvenil. O evento foi realizado no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e teve a presença de ao menos 6 mil pessoas, segundo os organizadores.

O Mega Help foi idealizado pelo projeto Help, da Força Jovem Universal (FJU), em 2022. Neste sábado, além de Brasília, capitais de 18 estados do país contaram com atrações do evento, como apresentações culturais, atividades esportivas, palestras sobre superação e um espaço dedicado ao acolhimento e escuta qualificada à juventude.

Coordenador projeto Help no Distrito Federal, Antônio Vicente Silva Neto valorizou a importância da iniciativa. “Não tem preço ver uma pessoa chegar no projeto cabisbaixa, abatida, desacreditada e saindo feliz e com força. Isso é muito valioso”, destacou.

“O Mega Help é uma forma de a gente chamar atenção para tudo que está acontecendo nos dias de hoje em termos de saúde mental. O evento traz à tona uma maior valorização à vida, que hoje em dia tem ficado um pouco mais escassa. As pessoas precisam entender que uma boa saúde mental gera uma boa qualidade de vida”, acrescentou.