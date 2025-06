Confira imagens dos interrogatórios no STF sobre tentativa de golpe de Estado O STF (Supremo Tribunal Federal) deu início nesta sexta-feira (9) aos interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Todos os envolvidos devem permanecer no local durante todo o período de questionamentos. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e delator no processo, foi o primeiro a depor, por firmar um acordo de colaboração premiada. Inicialmente, Cid e Bolsonaro sentariam lado a lado, mas o STF decidiu alterar suas posições na sala de audiência.

Brasília|Do R7 10/06/2025 - 08h01 (Atualizado em 10/06/2025 - 08h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share