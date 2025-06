Veja a ordem dos interrogatórios dos acusados de tentativa de golpe de Estado A partir desta segunda-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), inicia os interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. As audiências serão realizadas presencialmente na Corte, com exceção do interrogatório do general Walter Braga Netto, que ocorrerá por videoconferência, já que o militar está preso.

