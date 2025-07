Veja imagens da operação do PF que desarticuou esquema de tráfico sexual para Europa A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (15), três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e um de prisão preventiva em São Paulo, no âmbito de uma investigação sobre um esquema de tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual na Europa. A Justiça também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam até R$ 6,6 milhões, além da apreensão de quatro passaportes e do impedimento de que as respectivas investigadas deixem o país.

Brasília|Do R7 15/07/2025

