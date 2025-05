Veja os cachorros disponíveis para adoção responsável neste sábado, no DF Neste sábado (17), as pessoas que estão à procura de um amigo de quatro patas terão a oportunidade de adotar um dos 60 cachorros que atualmente estão sob os cuidados da Dival (Diretoria de Vigilância Ambiental). A segunda feira de adoção da Zoonoses acontece das 10h às 16h, na própria Dival, localizada no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), lote 4, Estrada do Contorno Bosque, Noroeste. Veja fotos dos animais ao fim da matéria.

