Governo é ruim ou péssimo para 41%, e 55% reprovam maneira como Lula lidera o país Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira mostrou os maiores índices de rejeição ao presidente para o atual mandato Brasília|Do R7 13/03/2025 - 22h15 (Atualizado em 13/03/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

58% dos entrevistados disseram não confiar no presidente Fellipe Sampaio/STF - 3.2.2025

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira (13) sobre a avaliação do governo federal mostrou que 41% dos brasileiros consideram que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ruim ou péssima, contra 27% que a classificam como ótima ou boa.

Na comparação com o último levantamento, divulgado em dezembro de 2024, a avaliação negativa subiu 7 pontos percentuais (eram 34%), e a positiva caiu 7 pontos percentuais (eram 34%).

Esse foi o primeiro levantamento do Ipec depois da aquisição pelo Ipsos. Antes disso, o instituto tinha feito nove levantamentos sobre a avaliação do governo. A rejeição apontada nesta quinta foi a maior para o atual mandato de Lula considerando as pesquisas anteriores.

Forma como Lula administra o país

A pesquisa também indicou que 55% dos brasileiros desaprovam a forma como Lula administra o país (também recorde para o atual mandato), contra 44% que aprovam.

‌



Em relação à pesquisa de dezembro do ano passado, a desaprovação avançou 9 pontos percentuais (eram 46%), ao passo que a aprovação caiu 7 pontos percentuais (eram 47%).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confiança no presidente

Outro indicador monitorado pela pesquisa foi a confiança da população em Lula. 58% disseram não confiar no presidente (maior patamar para este mandato), e 40% afirmaram confiar nele.

‌



Na comparação com a pesquisa anterior, houve um avanço de 6 pontos percentuais no resultado de quem não confia em Lula (eram 52%), e queda de 5 pontos percentuais em quem confia (eram 45%).

A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 11 de março. Foram entrevistados 2.000 eleitores de 131 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento tem um nível de confiança de 95%.