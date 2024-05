Governo federal estuda importar arroz da Venezuela por causa de calamidade no RS Solução busca suprir falta do produto, cujo maior produtor é o Rio Grande do Sul, que enfrenta calamidade pública

Alto contraste

A+

A-

Temporais no Rio Grande do Sul já deixaram 90 mortos (GILMAR ALVES /GILMAR ALVES /ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 05.05.2024)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estuda a possibilidade de importar arroz da Venezuela , como apurou o R7. A solução busca suprir a falta do produto , cujo maior produtor é o Rio Grande do Sul, estado que enfrenta calamidade pública em função de fortes chuvas que já deixaram ao menos 90 mortos. Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o RS é responsável por 70% do arroz consumido no Brasil.

No fim do mês passado, Lula declarou que o Brasil deveria ter comprado arroz do país vizinho no início do ano para tentar conter a alta dos preços dos alimentos. A fala ocorreu antes das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Na ocasião, o presidente relacionou a queda da popularidade do governo ao aumento dos custos dos alimentos para a população.

“O arroz e feijão estavam meio caros, por isso que tem muita gente zangada. É porque diminuiu nossa área plantada e a gente deu uma vacilada, porque deveria ter importado arroz mais barato da Venezuela, mas ficamos na expectativa de que, quando começasse a colheita do arroz, ia baratear. E já começou a baixar”, destacou Lula, então.

Devido às chuvas, 155.741 pessoas estão desalojadas e mais de 1 milhão foram impactadas de alguma forma. Além das 90 mortes já confirmadas, quatro óbitos estão sob investigação. Dos 497 municípios do RS, 388 foram atingidos com as enchentes.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outros alimentos

A situação no estado pode prejudicar lavouras e o abastecimento de alguns alimentos no Brasil. A avaliação é do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), que destaca que o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país.

Especialistas do Cepea analisam que as chuvas, além de reduzir a renda dos produtores do estado, podem afetar o abastecimento de arroz do país e impactar diversas famílias. A colheita, segundo o órgão, já estava bastante atrasada em relação a anos anteriores e muitas lavouras estão agora debaixo d’água. Além disso, algumas estradas estão interditadas, o que também dificulta o carregamento do cereal.

Publicidade

No Brasil, já foram colhidos 90,5% da área de soja da safra de 2023/24, segundo a Conab. O Sul é a região com as atividades de campo mais atrasadas. No Rio Grande

do Sul, as atividades somam 60%, contra 70% no mesmo período de 2023. Em Santa Catarina, a colheita alcançou 57,6% da área, abaixo dos 82,8% há um ano.

Publicidade

Outro ponto é que a colheita de milho da safra de verão está praticamente paralisada. Segundo a Emater-RS (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul), a colheita atingiu 83% da área sul-rio-grandense até o dia 2 de maio, um avanço semanal de apenas 1 ponto percentual. No Paraná, foram colhidos 98% da área total de milho até 29 de abril e em Santa Catarina, 93% até 28 de abril.

O cenário não afeta apenas as lavouras, mas a produção de frango, suínos e ovos. Os produtores relatam dificuldade na compra de rações e embalagens, assim como o transporte de animais para abate nos frigoríficos, visto que pontes e rodovias estão interditadas devido às chuvas.