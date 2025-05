Gripe aviária: casos em investigação no país chegam a 11 Ao todo, Brasil tem 169 casos da doença; em Minas Gerais, ave ornamental foi diagnosticada com o vírus Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h51 ) twitter

Minas Gerais confirmou um caso de gripe aviária COOPAF - Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familia - arquivo

Depois da confirmação d e um caso de gripe aviária em uma ave ornamental, em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira, o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) investiga 11 outros possíveis casos da doença.

Depois da confirmação do caso em Minas Gerais, o estado decretou situação de emergência sanitária animal. “Essa medida emergencial é necessária para que Minas Gerais realize todas as ações de prevenção, contenção e enfrentamento à doença, incluindo a eventual mobilização de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros”, detalhou a portaria do DOU (Diário Oficial da União).

Os casos suspeitos são em Eldorado do Carajás (PA), Aguiarnópolis (TO), Salitre (CE), Quixadá (CE), Icapuí (CE), Aurelino Leal (BA), Ilhéus (BA), Armação dos Búzios (RJ), Anta Gorda (RS), Montenegro (RS) e Canoas (RS). Entre eles, quatro são em produções de subsistência, quatro em aves silvestres de vida livre, dois em produção doméstica-comercial e uma ave silvestre de cativeiro.

No domingo (25), eram 18 casos investigados. Desde então, as suspeitas em Ipumirim (SC), Triunfo (RS), Tigrinhos (SC), Concórdia (SC), Barro Alto (GO), Eldorado do Carajás (PA) e Abel Figueiredo (PA) foram descartadas.

O primeiro caso em uma granja comercial foi confirmado em Montenegro (RS) no dia 16.

Urgência para projetos

A Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira (26), a urgência de dois projetos para responder à gripe aviária. A intenção é concluir a análise das propostas ainda nesta semana.

A primeira iniciativa cria o Fundagro (Fundo Nacional de Defesa Agropecuária), associação privada sem fins lucrativos para administrar recursos e apoiar ações de prevenção, controle e combate a emergências sanitárias no campo brasileiro.

A ideia do projeto é reunir 1% do arrecadado em impostos pela União para um programa que apoie financeiramente situações de calamidade. Além de crises adversas, o fundo também pode alcançar a agropecuária e eventos climáticos.

Segundo o projeto, o Fundagro poderá financiar obras, aquisição de equipamentos, materiais e serviços essenciais para o desenvolvimento e inovação de instituições públicas ligadas à defesa agropecuária.

