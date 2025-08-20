Ibaneis e Caiado pedem prorrogação de reajuste em passagens entre Entorno e DF Reajuste já havia sido adiado em seis meses; prazo se encerra neste sábado (23) Brasília|Do R7 20/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governadores Ibaneis Rocha e Ronaldo Caiado pedem prorrogação do reajuste de tarifas de ônibus por mais 90 dias.

Reajuste de 2,919% foi anunciado pela ANTT e já havia sido suspenso por seis meses.

Objetivo é evitar prejuízos a trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília.

Governos querem criar o Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno para gestão conjunta do transporte. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Reajuste de 2,919% foi anunciado pela ANTT em fevereiro Reprodução/Secom-GO - Arquivo

O governador do DF, Ibaneis Rocha, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vão enviar nesta quarta-feira (20) um pedido de prorrogação da suspensão do reajuste de tarifas de ônibus entre o Entorno e o DF por mais 90 dias. O reajuste de 2,919% foi anunciado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) em fevereiro e depois suspenso por seis meses. Caso o pedido de prorrogação não for concedido, o reajuste começa a valer já neste sábado (23), quando o prazo se encerra.

No pedido, que foi enviado ao Ministério dos Transportes, os governadores afirmam que o prazo extra é importante para “não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília”.

O comunicado destaca que os governos dos estados protocolaram um pedido de criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno), que permitirá a gestão conjunta do transporte pelo DF, União e Goiás, em conjunto.

“Atualmente a gestão é exclusiva da União, mas Goiás e o Distrito Federal estão sensíveis ao problema enfrentado pela população do Entorno e dispostos a participar de uma solução compartilhada. Goiás defende essa proposta desde 2019”, afirma Caiado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp