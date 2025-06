Irã ‘armado seria uma sentença de morte’ para o mundo, diz Israel Na ONU, embaixador de Israel disse que o mundo deveria agradecer aos EUA por ataque contra o Irã Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou que os EUA 'removeram a grande ameaça existencial' Reprodução/Redes sociais - 22/06/2025

O embaixador de Israel na ONU (Organização das Nações Unidas), Danny Danon, disse, neste domingo (22), que seria uma “sentença de morte” para o mundo o Irã usar armamentos nucleares. Durante reunião do conselho de segurança da ONU, Danon defendeu o ataque dos EUA contra três instalações nucleares do Irã, ocorrido na noite do sábado (21).

Os EUA se envolveram no conflito entre Israel e Irã. Hoje, o conselho da ONU se reuniu para discutir uma possível proposta de cessar-fogo, a pedido do embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani.

“Não se enganem. O custo da inação teria sido catastrófico. O Irã, armado nuclearmente, seria uma sentença de morte para vocês e para nós. O Irã atacou instalações civis, Israel atacou bases militares. Não são escolas, são locais nucleares. Essa é uma diferença moral entre nós e eles. Eles buscam o caos, nós buscamos a ordem. Eles constroem armas para destruir o mundo, nós criamos parcerias para protegê-lo”, afirmou.

Em atualização

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp