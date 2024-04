Justiça mantém prisão de motorista que atropelou cinco ciclistas no DF Homem passou por audiência de custódia na manhã deste domingo; no momento do acidente, ele estava embriagado

Polícia relata que homem aparentava embriaguez (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do DF - 5.4.2024)

A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante do motorista de 32 anos que atropelou cinco ciclistas no fim da noite de sexta-feira (5) em uma pista de acesso ao SIA (Setor de Indústria e Abastecimento). O homem passou por audiência de custódia na manhã deste domingo. Em ata da audiência, obtida pelo R7, o juiz do caso destacou que o motorista "estava visivelmente embriagado, com a sua capacidade psicomotora alterada, vindo a causar o atropelamento de cinco vítimas".

No documento, o magistrado também apontou que o homem estava "em cumprimento de pena, respondendo a processo por homicídio culposo e, não obstante encontrar-se em regime semiaberto, voltou a se envolver na seara criminosa". Além disso, o juiz lembrou que o motorista já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que corroborava a necessidade da prisão preventiva.

O caso aconteceu por volta das 23h30 de sexta, quando um grupo de trabalhadores voltavam da empresa em que trabalham. Cinco ciclistas se feriram, sendo que o mais grave foi um homem socorrido com hemorragia abundante, fratura exposta na perna direita e fratura exposta no braço esquerdo.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer as vítimas. De acordo com a corporação, todas foram levadas ao Instituto Hospital de Base de Brasília. Até o momento, o estado das vítimas não foi atualizado.

Veja as vítimas:

• homem de 25 anos atendido com corte na cabeça e suspeita de fratura no braço;

• homem de 25 anos com suspeita de hemorragia interna, hematoma no olho direito, luxação no ombro direito e escoriações no tórax;

• homem de 22 anos tinha suspeita de fratura de perna esquerda

• homem de 50 anos com suspeita de fratura de perna esquerda; e

• homem de 30 anos com hemorragia abundante, fratura exposta na perna direita e fratura exposta no braço esquerdo.