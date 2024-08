Pará sobe 20 posições em avaliação do Ideb sobre índice de aprovação no ensino médio Dado, que mede a qualidade da educação no país, é comparado ao ano de 2021, quando o estado estava no 26° lugar da etapa Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 15h49 (Atualizado em 14/08/2024 - 15h52 ) ‌



Dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O Pará foi o estado que apresentou maior crescimento na taxa de aprovação de alunos no ensino médio em 2023, segundo dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) divulgados nesta quarta-feira (14) pelo MEC (Ministério da Educação). O valor, que é comparado ao ano de 2021, registrou um crescimento de aproximadamente 20 pontos percentuais no ano passado, quando a taxa saiu de quase 70% para cerca de 95%. Na sequência, Mato Grosso e Alagoas também registraram os maiores aumentos. Com a elevação, o estado paraense saiu da 26ª posição, registrada em 2021, e chegou a 6ª.

Em relação ao Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que avalia os estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, o Pará também foi o estado que teve o maior aumento no indicador de desempenho no ensino médio.

No Pará, o Ideb alcançou 5,1 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). O resultado indica um crescimento de 0,1 ponto a mais do que a meta estabelecida para o estado no primeiro ciclo do indicador. Nos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental, o Pará registrou 4,4 pontos, número também registrado no ensino médio (4,4 pontos), ficando abaixo da meta do Ideb projetada para o estado nas duas etapas de ensino.

“Crescemos 1,3 pontos no Ideb entre as edições de 2021 e 2023, o que configura o maior crescimento na história do Ideb, na etapa do Ensino Médio. Assim, o Pará passa a ser a 6ª melhor educação pública do Brasil. Nós, que ocupávamos a 26ª colocação, temos, portanto, agora, o maior crescimento da história”, disse o governador do estado, Helder Barbalho.

Segundo o governo paraense, todas as escolas estaduais de ensino fundamental foram avaliadas. Dos anos iniciais, 179 escolas estaduais foram selecionadas e 179 tiveram nota publicada. Já em relação aos anos finais, 346 foram submetidas à avaliação e todas tiveram a nota publicada. Os estudantes de 658 escolas da rede pública estadual do ensino médio realizaram a prova, desse montante somente 68 escolas não tiveram suas notas de desempenho publicadas, porque não atingiram 80% de presença.

O Brasil avançou no Ideb em duas etapas de ensino, mas apenas o índice dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, atingiu a meta de qualidade nacional em 2023. Ainda ao nível nacional, o ensino médio teve um crescimento de 0,1 no índice, totalizando 4,3, mas continuou abaixo do esperado, fixado em 5,2 pontos.

Pandemia

Devido à pandemia da Covid-19, os resultados do Ideb de 2021, usado como comparação ao índice divulgado de 2023, foram impactados, informou a pasta. Entre os aspectos está o crescimento abrupto das taxas de aprovação da rede pública entre 2020 e 2021, quando comparadas com o período pré-pandemia.

“O aumento das taxas de aprovação está, provavelmente, relacionado a ajustes nos critérios de aprovação e à adoção do continuum curricular, já que essas estratégias foram recomendadas e adotadas por parte das escolas”, informou o MEC. A pasta informou, ainda, que apesar do índice impactar no crescimento Ideb, “a própria formulação do indicador já considera que o aumento não associado a uma elevação da proficiência média nas avaliações, pode não assegurar uma efetiva melhora no desempenho do sistema educacional”.