Primeiro julgamento do Brasil com nova lei de feminicídio condena homem a 43 anos Nova lei endureceu penas e começou a valer em outubro de 2024; crime foi cometido um mês depois Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 18h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h02 )

Pena foi aumentada para 20 a 40 anos Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

O Tribunal do Júri de Samambaia, no Distrito Federal, condenou nesta quinta-feira (27) um homem a 43 anos de prisão por feminicídio , sendo ele o primeiro do país a ser julgado sob a lei que endureceu as penas desse crime. Daniel Silva Vitor esfaqueou a companheira em 14 de novembro de 2024, e a nova lei começou a valer em 10 de outubro.

Segundo a denúncia feita pelo MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios), o condenado estava em união estável com Maria Mayanara Lopes Ribeiro há seis meses quando “de forma livre e consciente, com dolo de matar, desferiu diversos golpes com faca contra a vítima”. O crime aconteceu na frente dos dois filhos de Maria Mayanara, de 1 e 3 anos, e do irmão de Daniel, com 8 anos.

O juiz presidente do tribunal do júri, Carlos Alberto Silva, pontuou o “ciúme excessivo e sentimento egoístico de posse em relação à vítima” do condenado como um mau antecedente. “Esse papel de suposto provedor permitiu ao réu, dado o egoísmo dele e ciúme arraigado, concluir que a circunstância de ver MARIA MAYANARA ao lado de uma pessoa sobre a qual recaía a suspeita de ‘traição’ autorizava a ‘decretação’ da morte dela. E tudo com apoio em um ciúme paranoico reiterado”, completa.

De acordo com o MPDFT, depois de uma discussão, Daniel arrastou Maria Mayara pelos cabelos até uma via pública, a agrediu com socos e esfaqueou. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu.

Além de ser condenado a 43 anos de reclusão, Daniel também deve pagar R$ 100 mil aos filhos de Maria Mayara por dano moral. O condenado não pode recorrer em liberdade.

Mudança na lei

Em 10 de outubro de 2024, entrou em vigor a lei que torna o feminicídio como crime autônomo no código penal — como homicídio ou infanticídio — e aumenta a pena. Antes da lei, o feminicídio era considerado uma circunstância agravante (qualificadora) do homicídio doloso.

A pena anterior era de 12 a 30 anos re reclusão, mas subiu para 20 a 40. O objetivo foi de facilitar a classificação do crime e permitir circunstâncias qualificadoras ao feminicídio.