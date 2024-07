Secom suspende licitação contestada pelo TCU por suspeita de fraude

‌



TCU deu 15 dias para que Secom informasse as atitudes de controle tomadas TCU/Reprodução - 11.07.2024

A Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) decidiu suspender a concorrência para contratação de empresas para prestação de serviços de comunicação digital. O documento é assinado por Elizangela Jaines, presidente da Comissão Especial de Contratação do órgão. A determinação foi publicada na edição desta terça-feira (16) no DOU (Diário Oficial da União) e cita o acórdão 1362/2024 do TCU (Tribunal de Contas da União) que contesta a validade da licitação.

Há uma semana, o tribunal determinou, de forma cautelar, que fossem tomadas providências de controle pela Secom. O voto do ministro Aroldo Cedraz, que prevaleceu no julgamento, reconheceu a suspeita de violação de sigilo no processo de contratação levantada pelo MP (Ministério Público). A decisão deu 15 dias para que a secretaria informasse as atitudes tomadas.

Ao todo, 24 propostas foram recebidas no processo licitatório que começou em janeiro deste ano. A investigação teve início depois que o nome das quatro vencedoras foi publicado por veículos de imprensa um dia antes da abertura oficial dos resultados.

“O possível desrespeito ao princípio da impessoalidade, ferindo diretamente cláusulas editalícitas, pode macular toda a licitação em comento. Caso a comissão de licitação tenha tido acesso às informações que identificavam a autoria de determinados documentos, assim como teve a imprensa, entendo que estamos diante de irregularidade grave”, descreveu o MP.

Atualmente, a Secom é chefiada interinamente por Laércio Portela enquanto Paulo Pimenta está à frente do Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.