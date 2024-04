Relatora volta atrás, e Perse é aprovado com impacto de R$ 15 bilhões Proposta agora vai para a sanção no Planalto; anteriormente, relatora queria que valor de R$ 15 bi fosse reajustado pela inflação

Alto contraste

A+

A-

Bares e restaurantes são beneficiados por Perse (Tomaz Silva/Agência Brasil)

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei que cria o novo Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). A relatora da proposta, senadora Daniela Ribeiro (PSD-PB), acrescentou uma modificação ao texto que prevê a correção pela inflação do impacto financeiro de R$ 15 bilhões até 2026. Essa medida, na prática, eleva o limite de recursos destinados ao programa de auxílio para empresas do setor de eventos, bares e restaurantes. (veja abaixo a lista dos setores beneficiados.) Além disso, a aprovação do novo texto impõe uma derrota ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que havia feito acordo pela redação da forma como foi aprovado na Câmara.

A proposta foi aprovada por votação simbólica, em um dia no qual o Senado realizou a sessão em formato semipresencial devido ao feriado de 1º de maio (Dia do Trabalho).

No Senado, foi confirmada a manutenção do benefício para 30 setores de eventos e turismo, mais a previsão de encerramento do programa caso o limite de R$ 15 bilhões seja atingido antes de 2026. Os incentivos abrangem quatro impostos federais IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. O benefício será aplicado para empresas de lucro real ou presumido.

Senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) (Geraldo Magela/Geraldo Magela/Agência Senado)

A relatora também propôs a abertura de um prazo em janeiro para que as empresas do Simples Nacional possam migrar para o Perse. Além disso, foram realizados ajustes de redação para esclarecer que a habilitação prévia para ingressar no Perse só será exigida após a regulamentação da Receita Federal. No caso das Sociedades em Conta de Participação, Daniella sugere que essas empresas possam apresentar documentos de constituição conforme o Código Civil para se qualificarem para o Perse.

Publicidade

Essas alterações foram discutidas com representantes do setor de eventos, que concordaram com as sugestões. No entanto, há preocupação de que a necessidade de retorno do texto à Câmara possa atrasar a implementação do programa. Na prática, sem a aprovação imediata do novo Perse, o setor de eventos voltará a ser tributado a partir desta quarta-feira (1º).

O texto havia sido aprovado pela Câmara Federal na semana passada, no entanto, como sofreu alterações, precisa voltar à análise dos deputados.

Confira os setores beneficiados:

hotéis;

apart-hotéis;

serviços de alimentação para eventos e recepções;

bufê;

atividades de exibição cinematográfica; -

criação de estandes para feiras e exposições;

atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

filmagem de festas e eventos;

agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente;

serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

casas de festas e eventos;

produção teatral;

produção musical;

produção de espetáculos de dança;

produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares;

atividades de sonorização e de iluminação;

artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente;

gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas;

produção e promoção de eventos esportivos;

discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

restaurantes e similares.