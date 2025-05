Vance: se Rússia não se engajar nas negociações por um cessar-fogo, sairemos das conversas ‘A percepção atual dos russos é que eles estão ganhando a guerra’, disse o vice-presidente dos EUA Brasília|Do Estadão Conteúdo 08/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h06 ) twitter

(Da esq. para a dir.) O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o presidente dos EUA, Donald Trump White House - 06/05/ 2025

Se o governo dos Estados Unidos perceber que a Rússia não está “seriamente engajada” nas negociações por um cessar-fogo na Ucrânia, os americanos “sairão das conversas” pela paz, afirmou o vice-presidente dos EUA, JD Vance. Segundo ele, “se sairmos das negociações, os dois terão que decidir sobre a paz duradoura sozinhos”, disse em entrevista.

“A percepção atual dos russos é que eles estão ganhando a guerra. A Rússia não pode ter territórios da Ucrânia que ainda nem conquistou. Não queremos que a Ucrânia colapse”, acrescentou. Vance ainda pontuou que os americanos estão tentando deixar os dois países “mais próximos” nas negociações. Sobre o conflito entre Índia e Paquistão, Vance descartou qualquer intervenção americana: “não é da nossa conta”.

No entanto, pontuou que a situação precisa “desescalar o mais rápido possível” e diz não acreditar que isso possa evoluir para uma “guerra nuclear”. “Mas sempre nos preocupamos quando duas potências nucleares entram em conflito.”O vice dos Estados Unidos reforçou o posicionamento do presidente do país, Donald Trump, sobre o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell: “Trump está certo sobre Powell.

Ele é uma ótima pessoa, mas está sempre atrasado. E errado.” Sobre os acordos comerciais firmados com outros países, por sua vez, Vance assegurou que os americanos querem “apenas acordos comerciais justos”, e voltou a classificar a China como “país que mais se aproveita de nós no comércio”.

Em relação às atividades da equipe de governo do republicano, Vance pontuou que o chefe do Departamento do Eficiência Governamental (Doge), Elon Musk, não está “desaparecendo” e que ainda existem cortes de gastos para serem feitos.

“Ninguém disse que o Doge duraria 130 dias”, disse. Ele ainda chamou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de “meu melhor amigo” e, quando questionado sobre ser o possível sucessor de Trump, disparou: “ainda é muito cedo. Estou focado no presente.”

