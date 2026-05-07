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R7 Brasília

Conib critica falas antissemitas de pré-candidato do PCO ao Planalto: 'Lamentável'

Presidente da entidade, Claudio Lottenberg, aponta 'nova fase na onda de antissemitismo' e adverte que Rui Costa Pimenta sofrerá as 'consequências legais'

Brasília|Do R7

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"Para aqueles que alegam que não são antissemistas, são apenas antissionistas, se pode ver, pelas declarações do presidente do PCO, que não se trata disso. Agora, o que se nega aos judeus é a própria memória histórica do que aconteceu durante a 2ª Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram exterminados pelo regime nazista", afirmou o dirigente

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