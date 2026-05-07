Conib critica falas antissemitas de pré-candidato do PCO ao Planalto: 'Lamentável'
Presidente da entidade, Claudio Lottenberg, aponta 'nova fase na onda de antissemitismo' e adverte que Rui Costa Pimenta sofrerá as 'consequências legais'
"Para aqueles que alegam que não são antissemistas, são apenas antissionistas, se pode ver, pelas declarações do presidente do PCO, que não se trata disso. Agora, o que se nega aos judeus é a própria memória histórica do que aconteceu durante a 2ª Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram exterminados pelo regime nazista", afirmou o dirigente
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