Record nas Cidades recebe Ari Reis, dona da risada mais famosa do tiktok

No episódio de estreia do Pod nas Cidades, Larissa Palhares e Lucaz Alvez recebem Ari Reis, influenciadora que vem conquistando o público com seu conteúdo divertido, leve e cheio de identidade.



Recém-chegada ao DF, Ari conta como tem sido viver em Vicente Pires, o que mais chamou sua atenção na capital e como o contato com diferentes realidades tem inspirado seu trabalho nas redes. Durante o papo, ela recebe um convite super especial para participar do RECORD nas Cidades — o maior evento social do Centro-Oeste, que tem tudo a ver com a energia dela: contagiante, acessível e transformadora.



Entre causos, bastidores e reflexões sobre independência, humor e propósito, esse episódio mostra como a Ari está se conectando com o DF e com a proposta do podcast: dar voz a quem faz a diferença por aqui.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!