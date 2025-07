Mogi das Cruzes e Cotia entram na abrangência da locação digital da Turbi Empresa de mobilidade expande experiência com app que permite escolher modelo, abrir o carro e dirigir sem o atendimento presencial... Feed TV - Arquivo de Auto|Do R7 01/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h17 ) twitter

A Turbi, uma das quatro maiores locadoras de carros do país, acaba de anunciar a chegada de seus veículos às cidades de Mogi das Cruzes e Cotia, na Grande São Paulo. Com essa expansão, a startup de mobilidade digital agora soma dez cidades atendidas, incluindo São Paulo, ABC, Taboão da Serra, Osasco, Barueri e Guarulhos. “A proposta da Turbi é oferecer ao motorista uma experiência de carro na garagem, mas sem os custos e a burocracia de ter um carro próprio. Com tecnologia embarcada, IoT e inteligência artificial, conseguimos entregar algo diferente de tudo que existe no mercado, permitindo ao motorista alugar por apenas uma hora e sair dirigindo, com segurança e total autonomia”, afirma Ana Mantovan, CTO da Turbi. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Auto e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Auto: Etanol chega a ter alta de 9,11% e fica mais caro em 13 estados